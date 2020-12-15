2020/12/15 | 15:01 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

7SKYالحالة الجوية لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 15-12-2020 والايام التي تليه مع تقرير كميات الترسبات المائية الساقطة في محطات العراق خلال ال 24 ساعة الماضية والصادرة من قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي إحدى تشكيلات وزارة النقل.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحالة الجوية لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 15-12-2020 والايام التي تليه 7 SKY TV.

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