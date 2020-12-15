الجمارك تضبط

2020/12/15 | 15:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الجمارك، الثلاثاء، ضبط (٤)

شاحنات محملة بـ(حلويات) مخالفة

للضوابط، عند مداخل مديرية جمرك

المنطقة الشمالية.

وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "قسم التحري ومكافحة

التهريب ف

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