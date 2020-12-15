البخاتي: موازنة 2021 ستهتم بالموظفين .. لا مشاريع خدمية

2020/12/15 | 15:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أكد عضو مجلس النواب جاسم البخاتي، الثلاثاء، أن موازنة العام 2021 ستكون موازنة "موظفين".

وقال البخاتي في تصريح لـ"ناس"، (15 كانون الأول 2020): إن "مجلس النواب طالب بأكثر من مرة بأن تكون موازنة 2021 حاضرة في البرلمان لمعرفة إمكانية الدولة وماهية مشاكل العجز المالي وما هي الحلول التي تمتلكها الدولة لتفادي هذا العجز، لكنها لم تصل لغاية الآن".

ورجح البخاتي أن "تعاني الموازنة من العجز المالي الكبير".

وأشار إلى "عدم إمكانية إدراج تخصيصات مالية للمشاريع الخدمية المتوقفة، وإنها سوف تهتم بشكل أساسي لتوفير الرواتب للموظفين".



مؤكداً على أنها "موازنة موظفين".

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