روسيا تعلن انطلاق التطعيم ضد فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد

2020/12/15 | 15:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روسيا تعلن انطلاق حملات التطعيم ضد كورونا في جميع أنحاء البلاد

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الصحة الروسية، الثلاثاء (15 كانون الأول 2020)، انطلاق حملات التطعيم ضد فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد.

وقالت الوزارة في بيان، نقلته وسائل إعلام روسية، إن "عدد الأشخاص الذين تم تطعيهم باللقاح ضد فيروس كورونا بلغ 28.5 آلاف شخص كورونا حتى الآن".

وأضافت، أن "العدد الإجمالي للمنظمات الطبية التي تشارك في التطعيم في مناطق روسيا يبلغ 1229".

وأشار بيان الوزارة إلى أن "ما يقرب من 90 منظمة طبية في مناطق روسيا تتسلم شحنات من اللقاح وتسهر على توزيعها للمراكز، التي تشرف على التطعيم".

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