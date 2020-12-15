رونالدو يدفع نجم يوفنتوس على التمرد.. نيران الحرب تشتعل

2020/12/15 | 15:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

بدأ خلاف كبير يجمع بين إدارة يوفنتوس الإيطالي، والأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم السيدة العجوز، بشأن تجديد التعاقد بين الطرفين.

الأزمة انطلقت بين الطرفين عندما صرح ديبالا عقب الفوز على جنوى، بأن وكيله الذي تواجد في تورينو لفترة ليست بالقصيرة، لم يتلقى أي عرضا من يوفنتوس للتجديد.

ورد أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس يوم أمس بتصريحات، بأنه يتمنى تواجد ديبالا في صفوف فريقه، ولكن عليه في البداية الرد على العرض المقدم له.

وكشفت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن،" يوفنتوس بالفعل تقدم بعرض لديبالا من أجل تجديد تعاقده حتى صيف عام 2025".

وأوضحت أن،" عرض يوفنتوس لديبالا، رفع راتبه بالإضافة للمكافآت إلى 10 ملايين يورو، بزيادة تبلغ 3 ملايين يورو عن راتبه الحالي".

وأشارت إلى أن،" ديبالا بالفعل رفض عرض يوفنتوس الحالي، حيث أنه يريد رفع راتبه السنوي لـ 14 مليون يورو، ليكون ثاني أعلى أجرا في الفريق بعد كريستيانو رونالدو".

الجدير بالذكر، أن يوفنتوس في صيف عام 2019 حاول بيع ديبالا لتوتنهام الإنجليزي، ولكن المهاجم الأرجنتيني رفض الرحيل بسبب راتبه السنوي.

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