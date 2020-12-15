مستشفى كركوك العام .. اجراء عمليتين جراحيتين لمصابين اثنين بكوفيد 19

2020/12/15 | 15:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/أعلن مدير عام صحة كركوك الدكتور نبيل حمدي بوشناق عن أجراء عمليتين جراحيتين لمصابين اثنين بكوفيد 19 في صالات العمليات الكبرى بنجاح في مستشفى كركوك العام (مركز العزل الوبائي ).وأشار الدكتور الصيدلاني ، محمد فريدون مدير مستشفى كركوك العام إلى انه "تمكن فريق طبي متخصص من إجراء عمليتين جراحيتين بنجاح لمصابين اثنين بفيروس كورونا احدهما شاب والأخر امرأة ".وبين الدكتور، علي محسن، أختصاصي الجراحة العامة والناظورية والمشرف على العمليتين إلى أن "العملية الأولى كانت زائدة دودية منفجرة لشاب من سكنة الحويجة مصاب بفيروس كورونا والثانية كانت عملية فتق سروي مختنق فضلا عن فتح البطن بسبب وجود انفجار مع غرغرينه الزائدة الدودية لامرأة مصابة بفيروس كورونا وهي من العمليات التي تندرج ضمن تصنيف (فوق الكبرى) وكلتا العمليتين تمتا بنجاح والمريضان الان راقدان في ردهات مستشفى كركوك العام بحالة مستقرة "./انتهى

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