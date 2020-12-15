السفير البريطاني من النجف : الحكومة البريطانية مستمرة بدعم الشعب العراقي

2020/12/15 | 15:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/زار السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي محافظة النجف الأشرف وكان في استقباله المحافظ لؤي الياسري.وذكر المكتب الاعلامي للياسري ان " المحافظ بحث مع السفير هيكي ملفات التعاون المشترك والاستثمار والصناعة والزراعة والتعليم والسياحة وتبادل الخبرات واستقبال الوفود البريطانية في مختلف المجالات وتنشيط الخبرات التعليمية الاكاديمية من خلال التوأمة مع الجامعات البريطانية.وقال السفير البريطاني، ان " بريطانيا ساندت العراق وشعبه على مختلف الصعد والمجالات وهي مستمرة في هذا الدعم وسيكون هناك تعاون مع الحكومة المحلية في النجف في المجالات الاقتصادية والخدمية.من جانبه أشار المحافظ الياسري الى ان " الوضع الامني في النجف مستقر والحكومة المحلية حريصة على تطويره وتوفير الامن للشركات الاستثمارية العالمية وتقديم الدعم الكامل لها للعمل في النجف بمختلف القطاعات ".يذكر ان السفير البريطاني يزور النجف بدعوة من مركز الرافدين للحوار حيث سيلقي محاضرة له حول واقع العلاقة بين العراق وبريطانيا وآفاق التعاون بينهما ./انتهى

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