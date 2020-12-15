"متظاهرو تشرين" يتحركون لتشكيل حزب سياسي يخوض الانتخابات المبكرة العراقية

2020/12/15 | 15:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف ناشطون عراقيون عن البدء بتشكيل حزب سياسي يضم قادة في "تظاهرات تشرين"، للمشاركة في الانتخابات المقبلة....

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