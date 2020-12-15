إبراهيموفيتش: هذا ما يحتاجه ميلان لاستعادة لقب الكالتشيو

2020/12/15 | 15:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال مهاجم ميلان، زلاتان إبراهيموفيتش، إن فريقه "يحتاج للشجاعة" للفوز بلقبه الأول في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم خلال 9 سنوات، مشددا على تعطش اللاعبين لإنهاء هيمنة يوفنتوس.

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