بالصور.. السيد عمار الحكيم يزور معرض العراق الدولي للكتاب

2020/12/15 | 15:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} زار رئيس تحالف عراقيون، السيد عمار الحكيم، معرض العراق الدولي للكتاب.

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