انخفاض مؤشر البورصة في جلسة الثلاثاء

2020/12/15 | 15:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

ضغطت 9 شركات خاسرة على اداء موشر البورصة في جلسة الثلاثاء.

وانخفض المؤشر بنسبة 0.23% بعد انخفاض اسهم 9 شركات تقدمها اسهم شركة مصرف الشرق الاوسط بـ8.33% واسهم شركة مصرف العطاء الاسلامي بـ7.14%.

بالمقابل ارتفعت اسهم 8 شركات تقدمها اسهم شركة المعمورة العقارية بـ10.00% وأسهم شركة دار السلام للتأمين بنسبة 8.33%.

كما شهدت الجلسة تداول 1,05 مليار سهم بقيمة 1,09 مليار دنيار.

وباع المستثمرون الاجانب 64 مليون سهم بقيمة 128 مليون دينار بعد تنفيذ 45 صفقة على اسهم خمس شركات.

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