أزمة الطوارئ تجدد تأكيدها بحماية متظاهري ذي قار وتحقيق المطالب

2020/12/15 | 15:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار - واع

نقل رئيس فريق أزمة الطوارئ قاسم الأعرجي تأكيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على تأمين مطالب أهالي ذي قار وتقديم أفضل الخدمات.

وذكر بيان لمكتبه تلقته وكالة الانباء العراقية(واع)،اليوم الثلاثاء،ان "مستشار الأمن القومي، رئيس فريق أزمة الطوارئ قاسم الأعرجي ، وصل الى محافظة ذي قار، برفقة رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، وعدد من القادة الأمنيين والعسكريين".

وقدّم الأعرجي الشكر الى أبناء ذي قار، من الشباب والوجهاء وشيوخ العشائر والنخب، لقرارهم فتح ساحة الحبوبي، وإعادة الحياة الطبيعية الى المحافظة

وقال الأعرجي، خلال لقائه أبناء ذي قار إن قرارفتح ساحة الحبوبي جاء وفاءً واحتراماً لمحافظتكم العزيزة المعطاء، وإننا باقون حتى تحقيق المطالب، مؤكدا ان ذي قارستبقى قلعةً للأحرار ومنبعاً للشجاعة ومضيفاً عامراً بالكرم

فيما اكد رئيس جهاز الامن الوطني عبد الغني الاسدي ، اليوم الثلاثاء، "

نقدر عاليا ونثمن موقف اهالي الناصرية في اعادة الحياة الى طبيعتها من خلال فتح ساحه الحبوبي ورفع خيام الاعتصام

واضاف الاسدي ان التظاهر حق كفله الدستور لكن ليس على حساب المواطنين وارزاقهم، مبينا "لسنا هنا لمنع التظاهر بل لمنع المظاهر المسيئة للتظاهرات

وثمن الاسدي موقف الاجهزة الامنية ورجال القضاء في ذي قار لمواقفهم وتعاونهم مع خلية ازمة الطوارئ، لافتا الى ان رفع الخيام جاء بطلب المعتصمين وذلك لتمييز المدسوسين والمدفوعين

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