2020/12/15 | 15:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قوات أمنية

فوتو: ارشيف

منذ 12 دقیقة

130 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت وكالة الاستخبارات، الثلاثاء، القبض على مسؤول خلية ارهابية تابعة لتنظيم داعش، والمدعو "أبو طلحة" في محافظة كركوك.

وذكرت الوكالة، في بيان اليوم، 15 كانون الأول 2020، ان "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات كركوك في وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على الارهابي المكنى ابو طلحة المسؤول عن خلية ارهابية نشط عملها بين محافظتي كركوك ونينوى".

وأضاف البيان، أن "أبو طلحة مطلوب وفق احكام المادة 4 ارهاب لانتمائه إلى عصابات داعش الارهابية، ومن خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بالاشتراك في التعرض ضد قوات البيشمركة في جبل بعشيقة وكان يرتدي حزاما ناسفا".

وأشار إلى أن "الإرهابي أحد المشاركين في معارك الساحل الايسر في وادي حجر ضد القوات الأمنية اثناء عمليات التحرير، واتخذت بحقه الاجراءات القانونية".

وفي عملية منفصلة أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الثلاثاء، عن اعتقال متهم بتزوير لوحات مرورية في محافظة كركوك.

وقالت الوكالة في بيان، إن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الجريمة المنظمة كركوك في وزارة الداخلية، تمكنت من القاء القبض على احد المتهمين في المحافظة يقوم بتزوير لوحات العجلات المرورية مقابل مبالغ مالية".

وأضافت انه "تمت عملية القبض بعد تشكيل فريق عمل مختص ومتابعة لمدة سبعة ايام والقبض عليه بعد استدراجه وبالجرم المشهود وبحوزته المبارز الجرمية".

وتابعت أنه "تم توقيفه وفق احكام المادة (240/ق ع) حسب قرار قاضي التحقيق".

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات تعلن تفاصيل عمليتين مختلفتين في كركوك) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات تعلن تفاصيل عمليتين مختلفتين في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).