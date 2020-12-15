نائب: حكومة الكاظمي منحت المناصب مقابل اغلاق الملفات

2020/12/15 | 15:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

كشف النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني ، الثلاثاء، عن منح حكومة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي المناصب مقابل اغلاق الملفات.

وقال الكناني في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “بعض وزراء حكومة الكاظمي غير فعالين ولم يكن لديهم اي قرارات حقيقية”، لافتا الى ان “حديث الحكومة عن محاربة الفساد غير حقيقي”.

واضاف ان “حكومة الكاظمي منحت المناصب لبعض الكتل السياسية مقابل اغلاق الملفات”، مبينا ان “حكومة الكاظمي تتنصل عن مسؤوليتها في تأمين الرواتب عبر ربطها بالموازنة المعطلة”.

واكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الاربعاء الماضي، ان اقرار مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ داخل مجلس النواب سيحتاج الى شهرين.



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