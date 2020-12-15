المنافذ الحدودية ترفع الكرفانات المتجاوزة في أم قصر الشمالي

2020/12/15 | 15:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، رفع الكرفانات المتجاوزة في منفذ ميناء أم قصر الشمالي، تنفيذ توجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء.وذكرت الهيأة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “السلطات في منفذ ميناء ام قصر الشمالي بمحافظة البصرة وتنفيذا لتوجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء، رفعت الكرفانات المتجاوزة وغير المرخصة المتواجدة …

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