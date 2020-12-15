غلق مدرسة في النجف لمخالفتها التعليمات الصحية

2020/12/15 | 15:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قررت خلية الأزمة، غلق ثانوية در النجف الاهلية للبنين والبنات لمخالفتها التعليمات الصحية.وبحسب وكالة الأنباء العراقية، فان “خلية الأزمة أغلقت ثانوية در النجف الأهلية للبنين والبنات، لمخالفتها التعليمات والقوانين الصحية في محافظة النجف”.

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