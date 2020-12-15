العنكوشي يدعو قائد قوات الحدود بفتح تحقيق عاجل بشأن تصريحات تيموز

2020/12/15 | 15:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

دعا رئيس الهيئة الادارية لنادي الديوانية الرياضي حسين العنكوشي، قائد قوات الحدود الفريق الركن حامد الموسوي، بفتح تحقيق عاجل بشان تصريحات أمين سر نادي الحدود حازم تيموز.

وقال العنكوشي في بيان تلتقه وكالة/ المعلومة/ إنه “تابعنا باستغراب ماصدر عن المكتب الإعلامي لنادي الحدود اليوم الثلاثاء من تصريح لأمين سر النادي حازم تيموز ردا على حديث إعلامي لي في إحدى البرامج الرياضية أشرت فيه الى عزم فريقه على تحقيق الفوز على الحدود في الجولة القادمة من الدوري الممتاز دون أن يقلل من قيمة المنافس والتقليل منه”.

واعرب العنكوشي، عن “أسفه لما تضمنه التصريح من كلمات غير لائقة وغير مقبولة من شخص يمثل نادي محترم يعتبر واجهة لاخوتنا الأبطال حراس حدود الوطن”.

ودعا العنوشي، قائد قوات الحدود سيادة الفريق الركن حامد الموسوي إلى “فتح تحقيق عاجل بهذه الإساءة لشخص السيد حسين العنكوشي والتعرض له والتجريح الواضح به وهي إساءة لنادي كبير وجماهيره الوفية ولكل أبناء المحافظة الأعزاء والتي تتشرف ان يكون احد أبناءها وزير الداخلية السيد عثمان الغانمي”.

واتم “كان من الأجدر بالاخ تيموز ان يتمتع بالكياسة وان ينتبه للكلام الذي صدر منه وان لا يضطر بعدها لتقديم اعتذار رسمي، ولن نسمح له او لغيره ممن يريد ان ينتقص ويستغل الإعلام للإساءة لشخص العنكوشي وإدارته وناديه”.

وكان تميوز قد أكد بان تصريحات العنكوشي أصبحت مجلبة للسخرية.



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