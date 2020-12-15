2020/12/15 | 15:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، الثلاثاء، طعنا قدمته مديرة سابقة لمدرسة في أستراليا متهمة بالاعتداء الجنسي على طالبات لتفادي تسليمها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متهمة بالاعتداء على 74 فتاة.. إسرائيل تقضي بتسليم "مغتصبة التلميذات" إلى أستراليا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متهمة بالاعتداء على 74 فتاة.. إسرائيل تقضي بتسليم "مغتصبة التلميذات" إلى أستراليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).