تعرف على شروط وضوابط العمرة

2020/12/15 | 15:24 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، الثلاثاء، البدء بتصديق عقود الشركات الراغبة بتس...

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