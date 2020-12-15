2020/12/15 | 15:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى…

اعلنت دائرة صحة ديالى، الثلاثاء، عن انخفاض اعداد الراقدين في مراكز الحجر الصحي بنسبة 90% داخل المحافظة.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي لـ/ المعلومة/،ان” اعداد الراقدين في مراكز الحجر الصحي الـ9 المخصصة للمصابين بفيروس كورونا في ديالى انخفض بنسبة 90% بسبب ارتفاع معدلات الشفاء التراكمية كما ان النسبة الاكبر من الحالات المصابة الجديدة خفيفة وبدون اعراض ما يدفع اغلبهم لاختيار الحجر المنزلي”.

واضاف العزاوي،ان” دائرته ستعمل على اغلاق بعض مراكز الحجر الصحي بسبب خلوها من المصابين لغرض الاستفادة من الكوادر الصحية في المؤسسات والمستشفيات العامة” لافتا الى ان “نسبة الشفاء التراكمية لاتزال في معدلاتها العالية منذ اسابيع وبلغت 96% وهي مؤشر ايجابي على تحسن الوضع الوبائي للفيروس لكن يجب الالتزام بالارشادات الوقائية وخاصة الكمامات والتباعد الاجتماعي من اجل الحد من الاصابات وانهاء وجود الوباء”.

وكانت ديالى سجلت عل مدار الاشهر الـ9 الماضية اكثر من 20 الف اصابة مؤكدة مقابل اكثر من 19 الف حالة شفاء فيما توفي اكثر من 260 مصاب بفيروس كورونا”.انتهى 25 ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى تعلن انخفاض الراقدين في مراكز الحجر الصحي بنسبة 90%) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى تعلن انخفاض الراقدين في مراكز الحجر الصحي بنسبة 90%) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).