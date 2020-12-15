مفاعيل الدعاية السوداء في عصر العولمة - مصعب قاسم عزاوي

2020/12/15 | 15:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصعب_قاسم_عزاوي حوار أجراه فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع مع مصعب قاسم عزاوي فريق دار الأكاديمية: كيف تنظر إلى تفارق نظم الدعاية السوداء «البروباغندا» بين النظم الاستبدادية العربية، وبين تلك العامة في الغرب الصناعي المتقدم؟مصعب قاسم عزاوي: منهجية الدعاية السوداء في النظم الاستبدادية هي إعادة تمظهر للاستبداد ومنهجيته العنفية في المجال الدعائي الإعلامي، وهي في أحسن أحوالها نموذج من التل ......





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