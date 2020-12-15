محلل سياسي: زيارة الكاظمي الى تركيا مكسب للعراق

2020/12/15 | 15:30 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف محلل سياسي، يوم الثلاثاء، زيارة الكاظمي الى تركيا بالمكسب للعراق، مرجحا ان يبحث الكاظمي خلال زيارته الى تركيا ملفات أمنية واقتصادية وتجارية.

هذا وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قد وزير الخارجية فؤاد حسين قد وصل الى فجر اليوم الثلاثاء، تمهيداً لزيارة الكاظمي الى انقرة بعد غد الخميس.

في هذا الصدد قال المحلل السياسي علي البيدر خلال حديث خاص لـ PUKmedia، ان من اهم القضايا التي لا بد ان تكون على اجندة الكاظمي خلال زيارته الى تركيا، هو ملف حزب العمال الكوردستاني، وكذلك التدخل التركي والتواجد والتحركات التركية على الاراضي العراقية وابرز الاهداف التي ممكن ان تصوب نحوها تركيا بنادقها وقصفها وطيرانها وصواريخها.

واضاف: من الضروري ان يكون هنالك تنسيق تركي مع الحكومة العراقية حول العمليات العسكرية التي تنفذها على الاراضي العراقية، كي لا تعتبر هذا التحركات خروقات للسيادة العراقية، مشيرا الى ان ملفات اخرى تتعلق بحصة العراق من المياه، والجانب التجاري الذي يمثل عصب الحياة لتركيا، ستكون على طاولة المباحثات بين الطرفين، خصوصا بعد تشديد الدول الغربية بعض الاجراءات على تركيا وتراجع الواقع الاقتصادي التركي.

وأكد البيدر، ان ما يميز هذه الزيارة انها توفر بيئة مناسبة لمرحلة جديدة من العلاقات التركية العراقية بعد ان شهدت توترات اضافة الى حاجة العراق للجوانب الاقتصادية وحتى الامنية، لافتا الى ان هذه التحركات بها جوانب ايجابية للعراق وتركيا ويجب استمثارها على اتم وجه للشروع بمرحلة جديدة تخدم البلدين ومصالحهما.

وتوقع المحلل السياسي علي البيدر، ان يكون هنالك زيادة للقوام العسكري التركي على الاراضي العراقية بعد هذه الزيارة، منوها الى ان زيارة رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي الى تركيا، وخصوصا في هذه الفترة العصيبة، تعتبر مكسب للبلاد.

PUKmedia هاميار علي

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