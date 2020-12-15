تركيا.. زلزالان يضربان وان وآيدن

2020/12/15 | 15:30 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرب زلزال بقوة 4.7 درجة اليوم الثلاثاء ولاية وان شمال كوردستان، فيما وقع اخر في بحر ايجه قبالة خليج كوساداسي في ولاية آيدن.

ووقع الزلزال الاول عند 00.58، وكان مركزه في منطقة توسبا الريفية على عمق 9.2 كيلومترات بحسب إدارة الكوارث والطوارئ.

ولم تقع خسائر في الأرواح والممتلكات في جراء الزلزال الذي بلغت قوته 4.7، بحسب بيان حاكم وان.

ووقع الزلزال الآخر بقوة 4 درجات على مقياس ريختر في بحر ايجه قبالة خليج كوساداسي في ولاية آيدن .

وفقًا لإدارة الكوارث والطوارئ، وقع الزلزال بقوة 4 درجات عند الساعة 05.45 على بعد 3.86 كيلومترات قبالة خليج كوساداسي.

ووقع على عمق حوالي 7.08 كيلومترات من سطح البحر.

PUKmedia وكالات

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