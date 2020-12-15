سلتا فيغو يمطر شباك قادش برباعية

2020/12/15 | 15:32 - المصدر: سفن سكاي

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أمطر سلتا فيغو شباك ضيفه قادش برباعية نظيفة في ختام الجولة 13 من منافسات الدوري الإسباني .

وسجل للفائز مانويل نوليتو 6، و اياغو أسباس من ركلة جزاء 31، وفران بيلتران 43 و برايس مينديز45.

بهذه النتيجة صار رصيد سلتا فيغو 16 نقطة في المركز التاسع، أما قادش فهو في المركز السابع بـ18 نقطة.

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