المرور: وقت خاص لمراجعة المنتسبين

2020/12/15 | 15:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت مديرية المرور العامة، الثلاثاء،

مراجعة منتسبي القوات الأمنية لمجمعات

التسجيل مساءً.

وقال قسم العلاقات والإعلام بالمديرية

في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة

منه، إنه لـ"أمور تنظيمية" تقرر ان تك

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