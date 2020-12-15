ظريف يعلن إدانة بلاده بشدة العقوبات الأميركية على تركيا

2020/12/15 | 15:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف إدانة بلاده بشدة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية على تركيا لشرائها منظومة إس أربعمئة الدفاعية.

وتأتي إدانة إيران للعقوبات على تركيا، بعد أيام من توتر بين البلدين على خلفية قراءة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان خلال زيارته باكو، أبيات من الشعر تتضمن دلالات على أن مناطق في شمال غرب إيران، هي جزء من أذربيجان، لكن حدة هذا التوتر تراجعت بشكل كبير في أعقاب اتصال بين ظريف ونظيره التركي مولود تشاوش أوغلو السبت الماضي.

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