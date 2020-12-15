انخفاض حاد في مؤشر كورونا بكردستان مقابل 320 حالة شفاء  

2020/12/15 | 15:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، الثلاثاء، تسجيل 222 إصابة جديدة بفيروس كورونا إلى جانب 3 وفيات خلال 24 ساعة الماضية، وهو أقل عدد من الوفيات في الإقليم منذ أشهر.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (15 كانون الأول 2020)، إنها "أجرت 2903 فحوصات للفيروس ليرتفع إجمالي الفحوصات منذ ظهور الفيروس إلى 874843".

وأضاف، "وتوزعت الإصابات الـ222 الجديدة على: أربيل 43، السليمانية 34، دهوك 136، كرميان 8، حلبجة حالة واحدة".

وبين، "وتماثل 320 مصاباً للشفاء وكما يلي: أربيل 119، السليمانية 12، دهوك 172، حلبجة 5، كرميان 12".

وأشار إلى أن "حالات الوفاة الجديدة بلغت 3 فقط، توزعت على السليمانية ودهوك ورابرين بواقع حالة لكل منها".

وبهذا يبلغ مجموع الإصابات بفيروس كورونا في إقليم كردستان إلى 100719 منها 65283 شفاء و3303 وفيات، فيما يرقد 32133 مصاباً في المستشفيات.

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