زيدان: ثمانية نجوم سترحل عن ريال مدريد بنهاية الموسم

2020/12/15 | 15:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دولية: الفرات نيوز} بدأ الحديث يتناثر داخل ريال مدريد عن إن زيدان قرر رحيل ثمانية لاعبين عن الفريق لعدم نجاحهم في تطبيق أفكاره

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