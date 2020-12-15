مؤشرات تداول سوق العراق للأوراق المالية لليوم الثلاثاء

2020/12/15 | 15:50 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]بلغ عدد الاسهم المتداولة (1,055,919,071) سهم، واغلق مؤشر الاسعارISX60 في جلسة اليوم على (482.07) نقطة منخفضا بنسبة (0.23%) عن إغلاقه في الجلسة السابقة البالغ (483.20) نقطة.

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