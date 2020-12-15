2020/12/15 | 15:52 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لمخالفتها التعليمات.. اغلاق ثانوية اهلية في النجف الاشرف) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لمخالفتها التعليمات.. اغلاق ثانوية اهلية في النجف الاشرف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).