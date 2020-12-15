انطلاق أولى جلسات مجلس الأمة الكويتي

2020/12/15 | 15:55 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- انطلاق أولى جلسات مجلس الأمة الكويتي
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( انطلاق أولى جلسات مجلس الأمة الكويتي ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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