البرلمان الإيراني يمنع مزدوجي الجنسية من الترشح للرئاسة

2020/12/15 | 15:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أقر البرلمان الإيراني الذي يهيمن عليه المتشددون، اليوم الثلاثاء، منع حاملي جنسية أخرى أو بطاقات إقامة في دولة أجنبية، من الترشح في انتخابات الرئاسة، بعد تكهنات بملكية بعض المسؤولين لبطاقات إقامة في الولايات المتحدة.

ووافق البرلمان على الاقتراح في جلسة بثتها الإذاعة الحكومية على الهواء، لكنه لايزال ينتظر موافقة مجلس ديني رفيع قبل العمل به.

وتلمح شخصيات بارزة من المتشددين ووسائل إعلام منذ فترة طويلة إلى أن بعض كبار المسؤولين، مثل محمد جواد ظريف وزير الخارجية الذي تعلم في الولايات المتحدة، يحملون جنسية مزدوجة، أو بطاقة إقامة أمريكية، ويقولون إن ذلك يشكل تهديداً أمنياً.

ونفي ظريف طلب للحصول على البطاقة الخضراء للإقامة في الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تجري إيران انتخابات رئاسية في يونيو(حزيران) 2021 لن يخوضها الرئيس الحالي حسن روحاني، الذي شغل المنصب فترتين متتاليتين من 4 أعوام.

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