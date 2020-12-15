2020/12/15 | 16:00 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نسبة العزوف عن المشاركة بالانتخابات المقبلة تتجاوز الـ60%..والسبب!

رجح النائب السابق رعد الماس، الثلاثاء، بان نسبة العزوف عن المشاركة بالانتخابات المقبلة تتجاوز الـ60%.

وقال الماس وهو قيادي في ائتلاف دولة القانون ان” الانتخابات المقبلة مفصلية وهامة في تاريخ العراق من اجل حل كل الازمات والاشكالات في العملية السياسية مؤكدا بان نزاهة وشفافية الانتخابات امر بالغ الاهمية لكن يجب الانتباه لموضوع اخر لايقل اهمية عما ذكرنا وهي وجود عزوف عن المشاركة بنسبة قد تصل الى 60% وهذا امر بالغ الخطورة”.

واضاف الماس،ان” نجاح الانتخابات لابد من المشاركة الواسعة” مؤكدا بان “ارتفاع لمشاركة مؤشر على حتمية التغير الذي يقود الى اصلاح الكثير من الازمات”.

ودعا الماس ” كل القوى الوطنية من احزاب وتيارات ومنظمات وناشطين الى التركيز على دفع الاهالي للمشاركة وعدم العزوف وان يكو لهم دور فعال في رسم مستقبل البلاد من خلال الادلاء باصواتهم وعلى الحكومة ان تؤمن كل الاجواء من اجل انتخابات نزيهة وشفافة”.

وكانت الحكومة قررت تحديد 6 من حزيران 2021 موعد لاجراء الانتخابات المبكرة في البلاد”.

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