المالية النيابية: تبعات خطيرة لتأخر اقرار موازنة 2021

2020/12/15 | 16:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف عضو في اللجنة المالية النيابية، تبعات تأخير ارسال مجلس الوزراء لمشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2021 الى مجلس النواب، بالخطيرة.

وكان وزير التخطيط في الحكومة الاتحادية خالد بتال قد كشف عن عدم إدراج الموازنة العامة للسنة المقبلة على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، فيما شبّه الموازنة بالمريض، على حد وصفه.

عضو اللجنة المالية النيابية شيروان ميرزا، أوضح خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، اليوم الثلاثاء: ان الوقت متأخر جدا وعلى الحكومة إرسال مشروع قانون الموازنة للعام المقبل بأسرع وقت ممكن الى اللجنة المالية النيابية.

واضاف ميرزا: كان من المفترض على الحكومة الاتحادية ان ترسل مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام القادم 2021 خلال فترة اقصاها منتصف شهر تشرين الاول المنصرم، مشيرا الى ان عدم ارسال مشروع القانون والتأخر بالمصادقة عليه ومع دخولنا في السنة الجديدة سيدخل البلاد في فراغ قانوني.

وحول تبعات تأخر المصادقة على مشروع القانون، أكد عضو اللجنة المالية، ان دخول البلاد في فراغ قانوني له تبعات خطيرة كون الحكومة الاتحادية ليس لديها اية صلاحيات لصرف مستحقات مالية عدة نسبة 1/12 للرواتب والموازنة التشغيلية، مبينا ان ذلك يؤدي الى توقف جميع المشاريع الاستمثامرية والاتسراتيجية في عموم البلاد.

ورفض ميرزا ابداء اي تعليق على وصف مشروع قانون الموازنة، بالمريض، معللا السبب الى ان اللجنة المالية ليس لديها معلومات حول مشروع القانون بعد.

PUKmedia هاميار علي

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