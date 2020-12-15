أنا والنوم وأينشتاين - حنان بديع

2020/12/15 | 16:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حنان_بديع لم تفرغ جعبتي من المواضيع لأتحدث عن النوم ، لكنه العذاب الذي أعانية ويعانيه كثيرون في أيام الشتاء الباردة حين نكون مضطرين للاستيقاظ قسرا في الصباح الباكر ، فتحت عيني وتثائبت تثائب المعذبين وقررت أن أكتب عنه ،، نعم إنه النوم ،،النوم الذي نقضي فيه ثلث حياتنا دون أن نعطي للموضوع أهمية تذكر ..فهل حقا يبدو الاستيقاظ من نوم عميق ودافىء نوع من أنواع العذاب ؟وهل تختلف ثقافة النوم من مجتمع لآخر ......





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