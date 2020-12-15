عودة... - غسان صابور

2020/12/15 | 16:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غسان_صابور عــودة...بعد مقالي المنشور بالحوار المتمدن..



يوم السبت الماضي..



بعنوان :صديقنا الماريشال السيسيhttps://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702054بنفس الوقت الذي كان الرئيس ماكرون يعلق وسام الشرف على صدر الرئيس السيسي..



كان الصحفي الإيطالي المشهور من أصل فرنسي Corrado Egias والحاصل من ......





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