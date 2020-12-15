إياد علاوي يصدر بياناً بشأن حركة الطائرات المسيرة

2020/12/15 | 16:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أكد زعيم ائتلاف الوطنية، الثلاثاء، ضرورة تنظيم حركة طائرات التحالف الدولي، مشيراً إلى أنه منع الطائرات المتعددة الجنسيات إبان ولايته.

وقال علاوي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (15 كانون الأول 2020)، إن "التصريحات الأخيرة تضاربت مؤخراً حول موضوع المسؤولية عن حركة الطائرات ودخولها او خروجها من الأجواء العراقية".

وأضاف البيان، أن " دخول الطائرات العسكرية والمدنية في الاجواء العراقية يخضع لموافقات حكومية"، مشيرا إلى انه "عندما تولى الدكتور اياد علاوي منصب رئاسة الوزراء منع طيران القوات متعددة الجنسيات من استهداف احد الرموز الدينية في حينها، من خلال التمسك بقواعد اشتباك التي لم يعمل بها لاحقاً".

وتابع "اما حركة الطائرات المسيرة التي تستعمل بكثرة في السنوات الاخيرة فلا تخضع للموافقات الرسمية، اذ يتم التحكم بها عن بعد، عليه يتعين تضمينها في اتفاقية اشتباك واضحة تلافياً لأي خروقات قد تحدث".

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