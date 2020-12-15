أسعار الذهب ترتفع عالمياً بأكثر من 17 دولاراً

2020/12/15 | 16:11 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار الذهب عالمياً بأكثر من 17 دولاراً خلال تداولات اليوم الثلاثاء، مع هبوط العملة الأمريكية وآمال التحفيز المالي.

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