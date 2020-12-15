عمليات غرب نينوى تباشر بالإشراف على الدوائر الإدارية والخدمية في قضاء سنجار

2020/12/15 | 16:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – آمنة السلامي

باشرت قيادة عمليات غرب نينوى بالإشراف على الدوائر الإدارية والخدمية في قضاء سنجار.

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي لوكالة الأنباء العراقية(واع)،اليوم الثلاثاء: إن "قيادة عمليات غرب نينوى بدأت بالإشراف على الدوائر الإدارية والخدمية في قضاء سنجار".

وأضاف أن "عمليات غرب نينوى أشرفت على توزيع القطعات والخطة الأمنية ،وكذلك الاستماع لمطالب أهالي سنجار ،وتوزيع المواد الطبية والغذائية على النازحين".

وأشار إلى أن قيادة عمليات غرب نينوى تطبق أمر القائد للقوات المسلحة بأن تكون سنجار مدينة مسالمة خالية من المظاهر المسلحة ،وكذلك التشدد على أن لا يوجد إلّا العلم العراقي".

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