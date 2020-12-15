الصحة تسجل ارتفاعًا هائلًا بعدد الفحوصات اليومية.. كم ستبلغ الاصابات المكتشفة؟

2020/12/15 | 16:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشفت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، تسجيل ارتفاعًا بعدد الفحوصات اليومية.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إنه “وزارة الصحة والبيئة تزيد من فحوصاتها لتشخيص الاصابة بفايروس كورونا لتصل الى 35467 خلال ال (٢٤) ساعة الماضية”.

واعلنت الوزارة الموقف الوبائي لهذا اليوم الثلاثاء.

وبحسب الموقف فان العراق سجل ارتفاعا واحضا بعدد الاصابات الجديدة بكورونا مقارنة باليومين الماضيين.

وبلغ عدد الاصابات الجديدة المسجلة، 1391، مقابل 2165 حالة شفاء، فيما جاء عدد الوفيات منخفضا ليسجل 11 حالة وفاة جديدة فقط.

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