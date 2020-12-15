الصحة تسجل 11 حالة وفاة فقط جراء كورونا


الصحة تسجل 11 حالة وفاة فقط جراء كورونا
2020/12/15 | 16:23 - المصدر: وكالة النبأ
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تسجل 11 حالة وفاة فقط جراء كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تسجل 11 حالة وفاة فقط جراء كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).

واصل القراءة على وكالة النبأ
Sponsored Links