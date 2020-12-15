العراق يسجل 1391 اصابة جديدة بكوفيد-19

2020/12/15 | 16:32 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1391 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد في عموم العراق خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، ان عموم البلاد سجل 1391، يقابلها 2165 حالة شفاء من المرض، فيما اشارت الى وفاة 11 مريضاً.

وادناه جدول الموقف الوبائي في عموم العراق.

PUKmedia اعلام وزارة الصحة والبيئة

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