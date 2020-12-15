برلماني كردي: تظاهرات السليمانية ستعود بقوة اذا فشل الاتفاق بين بغداد وأربيل

2020/12/15 | 16:32 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/السليمانية…

رجح عضو برلمان إقليم كردستان عن حركة التغيير أحمد دبان، الثلاثاء، عودة التظاهرات إلى السليمانية في حال فشلت حكومة الإقليم بتوقيع اتفاق شامل مع بغداد.

وقال دبان لـ /المعلومة/ إنه “في حال فشلت حكومة إقليم كردستان بتوقيع اتفاق شامل مع الحكومة الاتحادية يضمن إرسال رواتب الموظفين وتوزيعها بشكل دوري، فأن التظاهرات مرشحة للعودة بقوة إلى السليمانية”.

وأضاف أنه “نتيجة للوعود التي قطعتها حكومة الإقليم للمواطنين، بأنها ستقوم بتسليم النفط إلى بغداد وتوقع على الاتفاق الشامل، فأن عدد من الناشطين أعطوا مهلة للحكومة، ولكن في حال فشل الاتفاق أو رفض الحكومة تسليم عائداتها للحكومة الاتحادية فأن التظاهر أكبر من سابقتها”.

وشهدت محافظة السليمانية في الأسبوع الماضي تظاهرات واسعة شابها سقوط العشرات من الشهداء والجرحى، نتيجة لاستخدام القوات الأمنية الكردية العنف ضد المتظاهرين، الذين طالبوا بتوزيع رواتبهم المتأخرة.



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