زعيم التيار الصدري يدعو لانتخابات خالية من الوجوه القديمة “شلع قلع”

2020/12/15 | 16:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى أن تكون الانتخابات القادمة خالية من الوجوه القديمة شلع قلع، إلا من ثبت عدم تورطه بملفات فساد أو كان مقصراً في تأدية واجبه في خدمة الشعب.

دعوات الصدر جاءت على لسان الناطق باسمه صلاح العبيدي الذي عقد مؤتمراً صحفياً في الحنانة لإيضاح ما طرحه زعيم التيار الصدري قبل نحو أسبوعين بخصوص “ميثاق شرف عقائدي” بين الكتل السياسية.

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