بدر النيابية: 60 يوماً مضت على موعد إرسال الموازنة إلى البرلمان

2020/12/15 | 16:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أكدت كتلة بدر النيابية، اليوم الثلاثاء، أن موعد إرسال الموازنة إلى مجلس مضت عليه 60 يوماً فيما أشارت إلى أن حكومة الإقليم لا تلتزم بالاتفاقات مع الحكومة الاتحادية.

وقال رئيس كتلة بدر النيابية النائب حسن شاكر في تصريح لقناة العراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مجلس النواب طالب رئيس الوزراء بالإسراع بإرسال الموازنة بعد مضي 60 يوما على موعد إرسالها"، لافتا إلى أن "ملايين من العراقيين ينتظرون إقرار القانون وأن الشعب الكردي هو جزء لا يتجزأ من الشعب العراقي".

وأضاف شاكر، أن "حكومة الإقليم لا تلتزم بالاتفاقات مع الحكومة الاتحادية وأن المفاوضات مع أربيل لم تصل إلى نتيجة"، محملا "حكومة الإقليم التقصير بعدم التزامها بالاتفاقات".

وأكد أن "حكومة الإقليم لم تلتزم بـ 1% من الاتفاقات السابقة ولا تلتزم في المستقبل"، مشيرا إلى أن "الوفد الكردي يماطل ويفاوض على ملفات ليست رئيسة وأن كردستان لم تف بوعودها إلى بغداد".

وأوضح شاكر أن "حكومة بغداد مطالبة بوضع جدول يلزم كردستان بالالتزام ببنود الاتفاق".

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