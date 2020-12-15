تقرير عن هجوم الكتروني استهدف وزارة الأمن الداخلي الأميركية

2020/12/15 | 16:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مشهد عام لوزارة الخزانة في واشنطن في 13 آذار/مارس 2020 © ا ف ب/ارشيف إريك بارادا نيويورك (أ ف ب) – تعرضت وزارة الأمن الداخلي الأميركية لهجوم الكتروني كبير لتصبح ثالث وكالة فدرالية تطالها مثل هذه الهجمات، حسبما أعلنت وسائل إعلام أميركية الإثنين، وذلك بعد يوم على كشف واشنطن عن القرصنة التي قد تكون […]

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