بتسجيل 3 وفيات.. إقليم كوردستان يعلن الموقف الوبائي اليومي لكورونا

2020/12/15 | 16:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، الثلاثاء، تسجيل 3 وفيات و222 إصابة اضافية، و320 حالة شفاء اخرى من عدوى فيروس كورونا المستجد إلى جانب خلال 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (15 كانون الاول 2020)، إنها أجرت 2903 فحوصات للفيروس ليرتفع إجمالي الفحوصات منذ ظهور الفيروس إلى 874843.

وأضاف البيان، ان الإصابات الـ222 الجديدة توزعت على: أربيل 43، السليمانية 34، دهوك 136، كرميان 8، حلبجة حالة واحدة.

وتابع، فيما تم تماثل 320 مصابا للشفاء وكما يلي: أربيل 119، السليمانية 12، دهوك 172، حلبجة 5، كرميان 12.

وأشار البيان، إلى ان حالات الوفاة الجديدة انخفضت إلى ثلاث توزعت على السليمانية ودهوك ورابرين بواقع حالة لكل منها.

وبهذا يبلغ مجموع الإصابات بفيروس كورونا في إقليم كوردستان إلى 100719 منها 65283 شفاء و3303 وفيات، فيما يرقد 32133 مصابا في المستشفيات.

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