2020/12/15 | 16:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 14 دقیقة

278 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت المديرية العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، الثلاثاء، عن هطول الامطار ابتداء من بعد ظهر اليوم في معظم مناطق اقليم كوردستان وتساقط الثلوج في المناطق الجبلية.

وذكرت المديرية في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (15 كانون الاول 2020)، ان "درجات الحرارة ستتراوح بين 15 و 17 درجة مئوية في اربيل و 7 الى 15 درجة في السليمانية و و 12 الى 17 درجة في دهوك".

واضافت، ان "يوم غد الثلاثاء ستشهد تساقط زخات سريعة من الامطار في مناطق مختلفة من اقليم كوردستان مع استمرار تساقط الثلوج في المناطق الجبلية النائية".

ا.ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تساقط الثلوج في مناطق بإقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تساقط الثلوج في مناطق بإقليم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).