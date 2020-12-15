لجنة الاقتصاد تصدر بيانا بشأن آليات اختيار الشركة الخاصة بإنشاء ميناء الفاو

2020/12/15 | 16:51 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أصدرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الثلاثاء، بيانا حول آليات اختيار الشركة الأكثر رصانة التي ستقوم بانشاء ميناء الفاو الكبير.

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