الإعلام الأمني: استهداف محال المشروبات الكحولية بـ4 عبوات

2020/12/15 | 16:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، انفجار أربع عبوات ومعالجة الخامسة في مناطق متفرقة من بغداد، استهدفت أربعة منها محال للمشروبات الكحولية، مشيرةً إلى أن الانفجارات أسفرت عن أضرار مادية فقط.

واكدت الخلية في بيان إن مديرية مكافحة المتفجرات تمكنت من معالجة عبوة ناسفة في منطقة نفق الشرطة، فيما انفجرت عبوة أخرى في المنطقة ذاتها كانتا موضوعتان بجانب أحد محال بيع المشروبات الكحولية، في حين انفجرت عبوة ناسفة أخرى في منطقة الدورة واخرى في منطقة العامرية بجانب أحد محلات بيع المشروبات الكحولية، أدت إلى وقوع أضرار مادية.

كما انفجرت عبوة لاصقة في منطقة حي العدل أسفل عجلة مدنية عائدة لاحد المواطنين يعمل موظف بشركة أهلية، أسفرت عن أضرار مادية، بحسب البيان.

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